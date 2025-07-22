В Росcии глава Верховного суда умерла на посту 15 22.07.2025, 10:28

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Это уже второй случай за два года.

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году, сообщил ТАСС источник в ее окружении. Собеседник агентства уточнил, что Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни. По данным РБК, она больше года сражалась с болезнью, однако с какой, не сообщается. Подносова была назначена на должность главы Верховного суда 17 апреля 2024 года, ее кандидатуру выдвинул Путин. При этом она возглавила суд после смерти его предыдущего председателя Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год, пишет The Moscow Times.

В Верховном суде Подносова работала с 2020 года, когда ее назначили заместителем председателя ВС и председателем судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она возглавляла Второй апелляционный суд и Ленинградский областной суд. Подносова родилась в Пскове в 1953 году. В 1975-м окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета (нынешний Санкт-Петербургский государственный университет). Она училась на одном курсе с Путиным и главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

В самом начале президентства Путина Подносова часто делилась воспоминаниями из студенческой жизни. В декабре 2001 года она рассказала «Московскому комсомольцу» о том, как в университете праздновали последний Новый год. «Все нарядились в маскарадные костюмы, а Володька пришел в невзрачном костюмчике. «Это наряд Штирлица», — прокомментировал он», — вспоминала Подносова. По ее словам, в ту новогоднюю ночь все ребята нашли себе пару, и только Путин ушел с вечеринки один. «Володьке нравились скромные девочки, а на такие мероприятия собирались самые активные. Да и нам он, честно говоря, как мужчина особо не нравился. На дискотеках не танцевал, а стоял у стеночки и разговаривал с ребятами. Мы выбирали парней побойчее», — говорила однокурсница президента РФ.

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