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Psychology Today: У ученых много вопросов к ИИ

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  • 22.07.2025, 11:41
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Psychology Today: У ученых много вопросов к ИИ

Языковые модели имитируют правдоподобие.

С повсеместным распространением ИИ все чаще звучат вопросы о том, что значит быть настоящим ученым и исследователем, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые утверждают, что искусственный интеллект разрушает основные ценности науки: точность, креативность, человечность и инновационность. Языковые модели не стремятся к истине — они лишь имитируют правдоподобие. Это приводит к автоматизированному плагиату и обесцениванию оригинального научного мышления.

Хотя ИИ может ускорить написание статей или заявок на гранты, это создает ложную мотивацию — производить как можно больше, а не качественно и осмысленно. Такая «эффективность» подрывает саму суть научной деятельности.

Он также критикует непрозрачность алгоритмов, монополизацию знаний крупными корпорациями и использование контента из интернета без разрешения. Важно помнить, что ИИ не обладает знанием — он лишь предсказывает слова, опираясь на непроверенную и часто токсичную онлайн-информацию.

Автор призывает не идти на поводу у «маркетинговой неизбежности» ИИ и не терять главное — человеческое мышление, глубину анализа и подлинную страсть к открытиям.

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