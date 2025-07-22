У Лукашенко началась «нефтяная лихорадка» 8 22.07.2025, 13:52

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Думать некогда, бурить надо.

Белорусскому экономическому чуду давно не хватает настоящих чудес. Нефти, газа или еще каких-нибудь секретных полезных ископаемых. На совещании во вторник Лукашенко приказал найти больше нефти, пишет planmedia.io.

Вообще, нефть в Беларуси есть. Грех жаловаться. В прошлом году в стране добыли 1,9 миллиона тонн. В этом году объемы добычи собираются увеличить до двух миллионов. Но чтобы белорусская экономика и дальше могла показывать чудеса, двух миллионов ей маловато. Надо как минимум семь-восемь. Поэтому надо просто лучше искать.

«Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить», — сказал Лукашенко.

Бурить в принципе, получается. Потому что бурить – дело нехитрое. А вот с поиском новых запасов нефти все немножко хуже. Нефти в Беларуси больше не становится. По состоянию на 2000 год белорусские запасы нефти составляли 65 миллионов тонн. Сейчас осталось 45 миллионов.

Так что увеличение добычи происходит в основном за счет более интенсивной разработки действующих месторождений. Если сейчас добывать больше, то это значит, что потом придется добывать меньше. А большая часть вновь открытых месторождений такого масштаба, что их дешевле сразу закрыть обратно, чем тратиться на организацию нефтедобычи.

В прошлом году пробурили 285 тысяч метров скважин для поиска новых перспективных месторождений. Добыча нефти, благодаря этим усилиям, выросла на 20 тысяч тонн. До снижения потолка на российскую нефть на продаже этой беларуской нефти можно было заработать 26 миллионов белорусских рублей.

При этом, во сколько бурение обошлось, белорусская статистика предпочитает никому не рассказывать. Но только на обновление материально-технической базы одного только НПЦ «Геология» потратили 35 миллионов рублей. То есть баланс отрицательный, даже если не считать расходы на бурение скважин.

«А фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений низкие», — пожаловался Лукашенко.

Но если велено бурить, то считать затраты некогда. И здравый смысл тут явно лишний. Сказал Лукашенко, что он нефть и газ чувствует, значит надо искать. За тридцать лет, правда, так ничего и не нашли, но нельзя лишать человека его мечты. В данном случае себе обойдется дороже.

Тем более, что поиск секретных полезных ископаемых – не прихоть, а можно сказать государственная программа высшего макроэкономического уровня. Вот найдем нефть и газ и будет белорусскому чуду счастье.

Правда, наличие месторождений калия белорусскому чуду не очень помогает. Не зря Лукашенко осенью жаловался, что калийные удобрения приходится продавать себе в убыток. Потому что дело не в полезных ископаемых, а в том, кто ими распоряжается.

Так что нет в жизни счастья, нет в жизни справедливости. В Польше в понедельник объявили об открытии крупнейшего за последние десятилетия в Европе месторождения, запасы которого оцениваются в 33 миллиона тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.

Вот так ты годами мечтаешь найти какие-нибудь секретные месторождения, чтобы жить припеваючи, а находят их другие. Которым и без этих месторождений живется вполне неплохо.

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