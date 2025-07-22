Сразу пять чиновников Лукашенко пойманы на взятках 4 22.07.2025, 16:24

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В аграрной и лесной отраслях брали откаты за госконтракты на ремонт техники.

Сотрудники МВД Беларуси раскрыли коррупцию в сельском хозяйстве, рассказывает Telegram-канал ведомства.

Так, правоохранители следили за проведением уборочной и заготовительной кампаний, когда выявили факты получения взяток.

Речь идет о нескольких чиновниках с предприятий агропромышленного комплекса и лесного хозяйства, которые работали в Минской, Витебской и Брестской областях.

За что брали наличку?

Как рассказали в милиции, фигуранты уголовных дел регулярно получали деньги от представителя коммерческой фирмы.

Чиновники лоббировали его интересы, заключая договоры на ремонт сельхозтехники и подписывая акты приемки и своевременную оплату работ.

Размер взяток достигал нескольких тысяч рублей.

В МВД пообещали и дальше работать с целью выявления фактов коррупции, в том числе в сфере сельского хозяйства.

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