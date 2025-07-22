Россияне второй раз атаковали дронами Сумы
- 22.07.2025, 16:36
Есть пострадавшие.
Российские террористы во второй раз атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) Сумы, в результате чего погибла 60-летняя женщина.
Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Как пишет Григоров, террористы атаковали объект социальной сферы около 15:00. По состоянию на сейчас фиксируются повреждения зданий и автомобилей.
В том же числе возросло до четырех количество пострадавших в результате предыдущего удара. Перед этим враг попал по объектам гражданской инфраструктуры. В частности были вылетели окна в учебном и медицинском учреждении.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия систематически обстреливает территорию Украины. Наибольшие разрушения испытывают области, расположенные вблизи линии фронта.
Для атак российские войска используют разнообразное вооружение: ракеты, артиллерийские системы, авиационные управляемые бомбы, а также дроны. Беспилотники враг запускает почти каждую ночь. Так, в ночь на 22 июля было зафиксировано запуск 42 ударных дронов.