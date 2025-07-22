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Заявления Тихановского вызвали возмущение у властей Литвы

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  • 22.07.2025, 21:31
  • 7,520
Заявления Тихановского вызвали возмущение у властей Литвы

На скандальные заявления экс-политзаключенного отреагировал литовский президент.

Экс-политзаключенный Сергей Тихановский отменился скандальными заявлениями об «автономии» в составе Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никогда не согласится на создание автономий на территории страны. Политик отмечает, что слова недавно выпущенного из тюрьмы и выдворенного из Беларуси Сергея Тихановского не стоит воспринимать всерьез, пишет Delfi.

«Я хочу жить в Беларуси, но для меня уже… В тюрьме много об этом думал. Если белорусы не захотят бороться, не будут верить в меня — ну, пусть верят в кого-то другого, но главное, чтобы они боролись, чтобы это привело к результату. Если это не приводит к результату, для меня страна…

Я начну здесь (за пределами Беларуси. — Прим. ред.) строить острова такие. То есть, знаешь, как у немцев в России был Немецкий (такого округа не было в РФ. — Прим. ред.) такой автономный округ — да, вот такое что-то — Еврейский [автономный округ]. Это же было. Мы можем развиваться и так. Страна — это ведь люди», — говорил Тихановский в интервью Никите Мелкозерову, которое вышло 6 июля.

В литовских СМИ эти слова вызвали острую реакцию. Отреагировать на заявление Тихановского пришлось президенту Литвы.

«Всегда есть разные люди, разные мнения. Наконец, давайте учитывать тот факт, что человек в ужасных условиях последние несколько лет находился в тюрьме. Возможно, у него немного другое представление о процессах, которые на самом деле происходят, когда он много лет провел в темной тюрьме, — заявил журналистам Науседа. — Давайте поймем его ситуацию, постараемся оценить трезво».

По его словам, нет смысла даже говорить об автономных регионах в Литве:

«Я никогда не соглашусь на создание каких-либо островов в Литве. У нас были попытки создать автономии в периоды независимости — они закончились ничем. Мы всегда готовы принять другие народы, спасающиеся от политических преследований, но прежде всего мы учитываем интересы собственной национальной безопасности. Это, по моему мнению, сфера национальной безопасности, и мы не допустим здесь импровизаций».

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