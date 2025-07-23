Le Monde: Санкции ЕС больно ударили по Пекину 23.07.2025, 11:14

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Два китайский банка включены в санкционные списки.

Пекин негодует из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций Европейского союза, введенных из-за войны России против Украины, пишет агентство Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Министр торговли КНР Ван Вэньтао выразил «решительный протест» в ходе переговоров с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. По словам китайской стороны, санкции ЕС «необоснованны» и наносят ущерб международному экономическому сотрудничеству.

Европейский союз на прошлой неделе утвердил 18-й пакет ограничительных мер против России, направленный на усиление давления на Кремль. Новый этап включает, в том числе, снижение потолка цен на экспорт российской нефти, а также меры против зарубежных структур, сотрудничающих с Москвой. Под санкции попали и два китайских банка, а также российский нефтеперерабатывающий завод в Индии.

ЕС обвиняет Китай в косвенной поддержке России после начала вторжения в Украину в 2022 году. По мнению Брюсселя, тесные политические и экономические связи Пекина с Москвой помогают российской экономике адаптироваться к западным санкциям. В свою очередь, Китай категорически отрицает подобные обвинения.

Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта в четверг прибудут в Пекин для переговоров с китайскими лидерами. Основными темами встречи станут торговля и война в Украине, однако конкретных договоренностей стороны, как ожидается, достигнут вряд ли.

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