В Минск приехал новый посол Ватикана 23.07.2025, 18:08

Иньяцио Чеффалиа

Апостольский Нунций Иньяцио Чеффалиа вручил верительные грамоты главе МИД Беларуси.

В Минск приехал новый Апостольский Нунций Иньяцио Чеффалиа. Он вручил верительные грамоты главе МИД Максиму Рыженкову. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Рыженков и Иньяцио Чеффалиа на встрече обсудили положение Католической церкви в нашей стране, перспективы диалога с Ватиканом и актуальные международные вопросы.

«Подтвердили схожесть подходов Беларуси и Ватикана к укреплению мира, межконфессионального диалога и сохранению традиционных ценностей. Новый этап уже начался — в Ватикане открылось посольство Беларуси при Святом Престоле», — сообщили в МИД.

Напомним, послом Беларуси в Ватикане Юрий Амбразевич стал в марте этого года. До этого, с 11 марта 2022 года, он был замминистра иностранных дел. Ранее дипломат был постоянным представителем Беларуси при ООН.

21 июня Папа Римский Лев XIV принял верительные грамоты от белорусского посла.

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