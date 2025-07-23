В Минск приехал новый посол Ватикана
- 23.07.2025, 18:08
Апостольский Нунций Иньяцио Чеффалиа вручил верительные грамоты главе МИД Беларуси.
В Минск приехал новый Апостольский Нунций Иньяцио Чеффалиа. Он вручил верительные грамоты главе МИД Максиму Рыженкову. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.
Рыженков и Иньяцио Чеффалиа на встрече обсудили положение Католической церкви в нашей стране, перспективы диалога с Ватиканом и актуальные международные вопросы.
«Подтвердили схожесть подходов Беларуси и Ватикана к укреплению мира, межконфессионального диалога и сохранению традиционных ценностей. Новый этап уже начался — в Ватикане открылось посольство Беларуси при Святом Престоле», — сообщили в МИД.
Напомним, послом Беларуси в Ватикане Юрий Амбразевич стал в марте этого года. До этого, с 11 марта 2022 года, он был замминистра иностранных дел. Ранее дипломат был постоянным представителем Беларуси при ООН.
21 июня Папа Римский Лев XIV принял верительные грамоты от белорусского посла.