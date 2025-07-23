Германия и Франция призывают ЕС подготовить ответные меры на тарифы США
- 23.07.2025, 18:11
Приоритет остается за переговорами.
Германия и Франция усиливают давление на США, настаивая на готовности ЕС к введению торговых ответных мер, если до 1 августа не удастся достичь компромисса по тарифам, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
По данным источников, Германия, ранее настаивавшая на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, теперь поддерживает более жесткий подход и объединилась с Францией, которая давно выступает за симметричный ответ Вашингтону.
Канцлер Германии Фридрих Мерц примет президента Франции Эмманюэля Макрона в Берлине в среду. Министр промышленности Франции Марк Ферраччи заявил, что ЕС должен «изменить метод переговоров» и быть готовым к ответным действиям, способным изменить баланс.
Основной инструмент давления — инструмент противодействия принуждению, ранее не применявшийся. Он позволит Еврокомиссии ограничить участие американских компаний в тендерах, отменить защиту интеллектуальной собственности и ввести запреты на экспорт и импорт. Германия и Франция выступают за его использование, несмотря на опасения других стран по поводу возможной эскалации.
Письмо Трампа с угрозой введения 30% тарифов с 1 августа усилило поддержку жесткой линии в ЕС. Ранее предполагалось, что тарифы вырастут до 20% с нынешних 10%.
ЕС уже готов к первой волне ответных тарифов на импорт из США на сумму €21 млрд, которая может вступить в силу 6 августа. Вторая волна мер — на €72 млрд, включая продукцию Boeing и бурбон, может быть одобрена и активирована 7 августа.
Также готовится третий пакет — с мерами против американского сектора услуг, включая цифровые налоги и сборы с онлайн-рекламы.
ЕС заявляет, что до 1 августа приоритет остается за переговорами.