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Германия и Франция призывают ЕС подготовить ответные меры на тарифы США

  • 23.07.2025, 18:11
Германия и Франция призывают ЕС подготовить ответные меры на тарифы США

Приоритет остается за переговорами.

Германия и Франция усиливают давление на США, настаивая на готовности ЕС к введению торговых ответных мер, если до 1 августа не удастся достичь компромисса по тарифам, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, Германия, ранее настаивавшая на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, теперь поддерживает более жесткий подход и объединилась с Францией, которая давно выступает за симметричный ответ Вашингтону.

Канцлер Германии Фридрих Мерц примет президента Франции Эмманюэля Макрона в Берлине в среду. Министр промышленности Франции Марк Ферраччи заявил, что ЕС должен «изменить метод переговоров» и быть готовым к ответным действиям, способным изменить баланс.

Основной инструмент давления — инструмент противодействия принуждению, ранее не применявшийся. Он позволит Еврокомиссии ограничить участие американских компаний в тендерах, отменить защиту интеллектуальной собственности и ввести запреты на экспорт и импорт. Германия и Франция выступают за его использование, несмотря на опасения других стран по поводу возможной эскалации.

Письмо Трампа с угрозой введения 30% тарифов с 1 августа усилило поддержку жесткой линии в ЕС. Ранее предполагалось, что тарифы вырастут до 20% с нынешних 10%.

ЕС уже готов к первой волне ответных тарифов на импорт из США на сумму €21 млрд, которая может вступить в силу 6 августа. Вторая волна мер — на €72 млрд, включая продукцию Boeing и бурбон, может быть одобрена и активирована 7 августа.

Также готовится третий пакет — с мерами против американского сектора услуг, включая цифровые налоги и сборы с онлайн-рекламы.

ЕС заявляет, что до 1 августа приоритет остается за переговорами.

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