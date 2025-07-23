Турция объявила о создании баллистической гиперзвуковой ракеты 23.07.2025, 20:57

Иллюстрационное фото

Речь идет о модификации баллистической ракеты Tayfun.

Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4. Презентация прошла на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле, сообщает Anadolu. Речь идет о модификации баллистической ракеты Tayfun, созданной государственной оборонной компанией Roketsan. Гиперзвуковая новинка весит более 7 тонн, имеет длину около 10 метров и диаметр 938 мм. Она предназначена для уничтожения систем ПВО, пунктов управления, военных ангаров и стратегических объектов на расстоянии до 3000 км. Ракета поражает цели с высокой точностью: максимальное отклонение — 5 м, а ее скорость превышает 6000 км/ч.

Кроме Tayfun Block-4, компания представила еще несколько разработок. Среди них ракета для подлодок Akata (модификация уже существующей Atmaca, дальность 250 км), ракета класса «воздух-воздух» Gokbora (дальность 180 км), барражирующий боеприпас Eren (дальность свыше 100 км), баллистическая ракета воздушного базирования 300 Er и двухступенчатая ракета-носитель Simsek-2, способная выводить спутники массой до 1500 кг на солнечно-синхронные орбиты высотой свыше 700 км. Кроме того, на полях IDEF 2025 было подписано предварительное соглашение с Великобританией о продаже Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Согласно заявлению Минобороны республики, обе страны «разделяют взаимное стремление как можно скорее заключить» сделку.

Договоренность была достигнута после того, как Федеральный совет безопасности Германии одобрил запрос Анкары на поставку указанных самолетов, поданный еще в марте 2023 года. Ранее Берлин блокировал продажу из-за напряженности между Турцией и ее соседкой Грецией. О перемене позиции были проинформированы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, британское правительство и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил источник Bloomberg. По его словам, Анкара заверила, что будет использовать истребители только в рамках солидарности с НАТО, то есть не против другого члена альянса.

Eurofighter — совместный проект британской BAE Systems, французской Airbus и итальянской Leonardo. Самолеты будут строиться в Великобритании с использованием деталей, поставляемых из Германии. В дополнение Турция стремится получить одобрение США на покупку новых истребителей F-16 и F-35.

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