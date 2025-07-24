Умеров раскрыл три основных условия Украины на переговорах в Стамбуле
- 24.07.2025, 7:41
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Глава делегации доложил Зеленскому о результатах.
Украина озвучила три основных условия в ходе переговорах в Стамбуле с Россией, которые состоялись 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинской делегации Рустема Умерова.
По словам Умерова, он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с российской стороной.
Основные приоритеты Украины:
Полное и безусловное прекращение огня, которое подразумевает прекращение всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре.
Организация встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным при участии лидеров других стран - президентов США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.
Продолжение гуманитарного трека, которое подразумевает возвращение всех пленных украинцев, в том числе гражданских и детей, незаконно вывезенных в РФ. По словам Умерова, единственным препятствием является отсутствие политического решения в Кремле для прекращения огня уже сегодня.
Как отметил Умеров, встреча лидеров может стать инструментом, который поможет разблокировать политические вопросы и вопросы безопасности. Украина, как отметил он, готова к этому.
«Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира - в частности, Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов - к ответственности, от войны - к решениям», - подытожил Умеров.