Samsung Galaxy S26 Ultra получит долгожданный апдейт 1 24.07.2025, 14:32

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Впервые за несколько лет.

Смартфоны Samsung никогда не могли похвастаться высокой скоростью зарядки. Но, похоже, что дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, и новый Galaxy S26 Ultra наконец-то преодолеет давнее ограничение мощности зарядки в 45 Вт, пишет techinsider.

О том, что мощность быстрой зарядки Samsung Galaxy S26 Ultra превысит отметку в 45 Вт рассказал хорошо известный искатель утечек под ником UniverseIce. При этом он особо подчеркнул, что этот слух полностью подтвержден, и никаких сомнений в его достоверности нет. Весь вопрос лишь в том, насколько серьезным окажется прогресс.

Смартфоны Samsung никогда не отличались высокой скоростью зарядки. И даже ультимативные флагманы корейцев серии Galaxy Ultra вот уже несколько лет ограничены мощностью 45 Вт. И если сегодняшние слухи подтвердятся, это станет первым подобным улучшением со временем Galaxy S22 Ultra.

Сегодняшний Samsung Galaxy S25 Ultra использует аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон полностью заряжается примерно за час, а увеличение мощности зарядки до 65 Вт может сократить это время до 45 минут.

Если мощность быстрой зарядки Samsung Galaxy S26 Ultra уже «точно» вырастет, то слухи по поводу емкости аккумулятора флагмана не настолько оптимистичны. Источники предполагают, что новинка все также будет использовать батарею на 5000 мАч. Поэтому ожидать заметного увеличения времени автономной работы телефона явно не стоит.

В то же время, ходят слухи, что компания все-таки увеличит плотность аккумулятора смартфона. Но этот прогресс будет направлен не на рост его емкости, а на уменьшение объема, который батарея занимает внутри корпуса гаджета. Новинка банально станет тоньше.

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