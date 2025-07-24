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Армии Германии предложили закупать тараканов-шпионов

  • 24.07.2025, 16:34
Армии Германии предложили закупать тараканов-шпионов

Они могут собирать данные на поле боя в режиме реального времени.

Биоробототехнологический стартап Swarm Biotactics предложил властям Германии усилить бундесвер роями тараканов-киборгов, оснащенных специальными миниатюрными рюкзаками и камерами, для проведения разведки, наблюдения и сбора данных на поле боя в режиме реального времени. Об этом Reuters рассказал глава центра киберинноваций Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Свен Вайценеггер.

Он пояснил, что такие насекомые будут управляться военными дистанционно с помощью «электрических стимулов». Целью этих мини-животных будет получение разведывательной информации во враждебной среде, например данных о позициях противника. «Наши биороботы, созданные на основе живых насекомых, оснащены системами нейронной стимуляции, датчиками и защищенными коммуникационными модулями», — уточнил гендиректор стартапа Стефан Вильгельм. По его словам, военные смогут управлять каждым тараканом по отдельности; второй вариант — работа в автономном режиме, «целыми стаями».

Swarm Biotactics была создана в 2024 году, ее штаб-квартира располагается в немецком Касселе, а дочернее предприятие — в Сан-Франциско, США. В компании свою деятельность описывали как создание «новой категории робототехники» — живых интеллектуальных систем, предназначенных для работы в недоступных для дронов и наземных роботов условиях. Речь идет о загроможденных, труднодоступных и высокорискованных территорий, в том числе зонах военных конфликтов.

«Наша миссия — создать масштабируемую разведывательную платформу двойного назначения, адаптируемую к любой местности, угрозе или задаче», — заявлял технический директор и соучредитель Swarm Biotactics Мориц Штрубе.

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