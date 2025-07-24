«Неман» совершил фантастический камбэк в поединке против словацкого «Кошице» 24.07.2025, 23:05

Павел Савицкий оформил дубль.

Белорусские клубы проводят стартовые встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Гродненский «Неман» на выезде одержал волевую викторию над футболистами словацкого «Кошице» - 3:2. Хозяева очень мощно начали встречу и в течение 15 минут забили два мяча - счет открыл Карло Милянич, а затем отличился Роман Черепкай. Только после этого гости заиграли активнее, создали несколько опасных моментов, но не реализовали их. Зато после перерыва гродненская дружина преобразилась и трижды добилась успеха - голевой дубль оформил Павел Савицкий, а затем Максим Кравцов забил победный гол. «Кошице» имел шанс восстановить равновесие. В компенсированное время словаки получили право на пенальти. С «точки» сплоховал Доминик Кружляк: его удар парировал Максим Белов.

В случае успеха по сумме двух игр подопечные Игоря Ковалевича в 3-м раунде встретятся с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) - «Клаксвик» (Фарерские острова). В первом круге квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана - 2:1 и 4:0.

В венгерском Сомбатхее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в номинально домашнем матче сыграли вничью с «Маккаби» из Хайфы - 1:1. В первом тайме шла равная игра, но перед самым перерывом Абдулайе Сек поразил ворота белорусов. Через три минуты после старта второй половины встречи Кирилл Премудров сравнял результат - 1:1.

Если команда Дмитрия Молоша пройдет дальше, то будет соперничать с лучшим клубом пары «Ракув» (Польша) - «Жилина» (Словакия). На старте турнира торпедовцы победили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье - 3:0 и 1:0.

Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференций пройдут 31 июля. Чтобы пробиться в основной этап, командам нужно успешно преодолеть четыре квалификационных барьера.

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