закрыть
25 июля 2025, пятница, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Найден способ добыть тонны золота из ртути

3
  • 25.07.2025, 8:56
  • 3,348
FT: Найден способ добыть тонны золота из ртути

Физики из Сан-Франциско «хакнули» алхимию.

Стартап, занимающийся термоядерной энергетикой, утверждает, что решил тысячелетнюю проблему превращения металлов в золото. Как пишет Financial Times, компания Marathon Fusion из Сан-Франциско заявила, что из ртути можно изготовить золото.

Стартап Marathon Fusion занимается использованием термоядерного синтеза для производства энергии. На прошлой неделе компания опубликовала научную статью, где предлагает использовать нейтроны, выделяющиеся в ходе термоядерных реакций, для производства золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация.

FT пишет, что статья еще не прошла экспертную оценку, но получила положительные отзывы от некоторых экспертов в этой области.

«На бумаге это выглядит великолепно, и все, с кем я разговаривал, остались заинтригованы и воодушевлены», — сказал Financial Times доктор Ахмед Диалло, физик-плазмолог из национальной лаборатории Министерства энергетики США в Принстоне, который прочитал исследование.

Marathon Fusion был основан в 2023 году. Это инжиниринговая компания на 12 человек, цель которой — решить некоторые технические проблемы, связанные со строительством термоядерных электростанций, а с начала этого года изучает возможности ядерных трансмутаций. Стартап привлек 5,9 млн долларов инвестиций и около 4 млн долларов грантов от правительства США.

В статье напоминается, что ученым уже удавалось синтезировать золото при помощи ускорителя частиц. В начале этого года физики из европейской организации Cern заявили, что наблюдали превращение атомов свинца в золото во время высокоскоростных столкновений в Большом адронном коллайдере. Но его количество было крошечным, а затраты чрезвычайно высокими.

Предложение Marathon заключается в том, чтобы ввести изотоп ртути, ртуть-198, в ускоритель и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. При этом ртуть-197 — это нестабильный изотоп, который затем в течение примерно 64 часов распадается на золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.

В Marathon утверждают, что будущие термоядерные электростанции, использующие этот подход, смогут производить 5000 кг золота в год на каждый гигаватт выработанной электроэнергии без снижения мощности или способности системы к размножению трития. По текущим ценам они оценивают, что стоимость этого количества золота будет примерно равна стоимости выработанной электроэнергии, что потенциально удвоит доход электростанции.

«Ключевая идея здесь заключается в том, что можно производить действительно большое количество золота, удовлетворяя при этом требования топливного цикла системы», — цитирует FT технического директора компании Адама Рутковски, который ранее работал в SpaceX.

Одной из сложностей является то, что присутствие других видов ртути может привести к образованию нестабильных изотопов золота наряду с золотом-197, что означает, что металл может быть частично радиоактивным. По оценкам Рутковски, это золото будет необходимо хранить в течение 14–18 лет, чтобы оно было признано полностью безопасным.

Этот процесс также можно использовать для производства других драгоценных металлов, но Marathon прогнозирует, что размер рынка золота означает, что продукция, полученная в результате термоядерных реакций, может быть поглощена без ущерба для цен. В настоящее время ежегодно добывается около 3500 тонн золота.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип