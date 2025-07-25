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БПЦ публично одернули из Москвы

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  • 25.07.2025, 11:11
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БПЦ публично одернули из Москвы

Причина — в белорусском названии.

Синод Русской православной церкви публично одернул руководство Белорусской православной церкви — своего структурного подразделения. Суть в названии, указанном в уставе БПЦ, пишет «Хрысціянская візія».

В постановлении Синода РПЦ, заседание которого прошло 24 июля 2025 года, говорится:

«Напомнить Священноначалию Белорусского экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), а также наименования их канонических структур — епархий, приходов, монастырей, подворий и иных — должны содержать словосочетания «Русская православная церковь» или «Московский патриархат».

Синод потребовал все наименования «привести в соответствие с настоящим определением».

Как пишет «Хрысціянская візія», это заявление может быть вызвано тем, что, как сообщается в некоторых источниках, в переработанном для перерегистрации уставе БПЦ исчезло ее «второе название» ― Белорусский экзархат Московского патриархата. Именно так и никак иначе в Москве называют белорусскую церковь, избегая наименования «Белорусская православная церковь».

Тот же Синод РПЦ ранее на заседании 30 мая 2024 года утвердил изменения и дополнения в устав БПЦ. Правда, с оговоркой: «с учетом предложенной поправки». Как можно предположить, поправка эта касалась именно наименования и белорусской стороной учтена не была.

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