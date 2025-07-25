Польша ввела санкции против «Белорусской цементной компании» 25.07.2025, 13:10

Из-за сотрудничества с Россией.

МВД Польши объявило, что внесло в санкционный список белорусскую «Управляющую компанию холдинга «Белорусская цементная компания» («БЦК»). Этот холдинг объединяет производителей цемента в Беларуси.

В польском ведомстве обвинили белорусские цементные компании в косвенном «нарушении прав человека», а также в содействии России в действиях, «дестабилизирующих или подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Такой вывод в МВД Польши сделали после изучения статистики поставок предприятий БЦК в Россию в 2023 года.

В апреле 2023 года БЦК экспортировала в Россию рекордные 2,3 раза больше цемента, посчитало ведомство.

Кстати, до недавнего времени Беларусь была значительным источником поставок цемента в Польшу: в 2021 году эта страна импортировала 534 000 тонн. Однако в 2022 году был введён запрет на импорт цемента из Беларуси.

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