Политзаключенный из Латвии заступился за белорусскоязычного узника 2 25.07.2025, 14:36

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За это его ударили дубинкой.

Гражданин Латвии провел в белорусской тюрьме три с половиной года за свои высказывания в закрытом чате в одном из мессенджеров.

Дмитрий Михайлов засвидетельствовал «Радыё Свабода», что в белорусских тюрьмах людей преследуют за письма и разговоры на белорусском языке. За попытку вступиться за белорусскоязычного человека латыша даже ударили дубинкой.

Дмитрий Михайлов владел магазином в Минске. Его задержали 1 марта 2022 года и впоследствии осудили на четыре года за комментарии в интернете, в том числе за оскорбление Лукашенко.

В заключении мужчина провел три года. Был освобожден 21 июня 2025 года вместе с еще 13 политзаключенными в результате визита спецпосланника администрации президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

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