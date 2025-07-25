закрыть
25 июля 2025, пятница, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный из Латвии заступился за белорусскоязычного узника

2
  • 25.07.2025, 14:36
  • 2,786
Политзаключенный из Латвии заступился за белорусскоязычного узника

За это его ударили дубинкой.

Гражданин Латвии провел в белорусской тюрьме три с половиной года за свои высказывания в закрытом чате в одном из мессенджеров.

Дмитрий Михайлов засвидетельствовал «Радыё Свабода», что в белорусских тюрьмах людей преследуют за письма и разговоры на белорусском языке. За попытку вступиться за белорусскоязычного человека латыша даже ударили дубинкой.

Дмитрий Михайлов владел магазином в Минске. Его задержали 1 марта 2022 года и впоследствии осудили на четыре года за комментарии в интернете, в том числе за оскорбление Лукашенко.

В заключении мужчина провел три года. Был освобожден 21 июня 2025 года вместе с еще 13 политзаключенными в результате визита спецпосланника администрации президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников