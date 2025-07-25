Политзаключенный из Латвии заступился за белорусскоязычного узника

Политзаключенный из Латвии заступился за белорусскоязычного узника2
- 25.07.2025, 14:36
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За это его ударили дубинкой.
Гражданин Латвии провел в белорусской тюрьме три с половиной года за свои высказывания в закрытом чате в одном из мессенджеров.
Дмитрий Михайлов засвидетельствовал «Радыё Свабода», что в белорусских тюрьмах людей преследуют за письма и разговоры на белорусском языке. За попытку вступиться за белорусскоязычного человека латыша даже ударили дубинкой.
Дмитрий Михайлов владел магазином в Минске. Его задержали 1 марта 2022 года и впоследствии осудили на четыре года за комментарии в интернете, в том числе за оскорбление Лукашенко.
В заключении мужчина провел три года. Был освобожден 21 июня 2025 года вместе с еще 13 политзаключенными в результате визита спецпосланника администрации президента США Дональда Трампа Кита Келлога.