Иран и европейские страны начали ядерные переговоры 1 25.07.2025, 14:49

Это первая встреча, которая состоялась после атаки Израиля.

Представители Франции, Великобритании и Германии встретились с иранскими дипломатами в Стамбуле для проведения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает France 24.

Как пишут СМИ, переговоры начались в 09:30 по минскому времени и продлятся около 15:30 по минскому времени.

France 24 напоминает, что это первая встреча, которая состоялась после нападения Израиля на Иран в середине июня, который спровоцировал 12-дневное противостояние между обеими странами. С тех пор европейские страны угрожают Тегерану возобновить санкции Организации объединенных наций (ООН) до конца августа. Возможность восстановить санкционный режим заканчивается уже в октябре.

«Источник сообщил, что европейцы готовятся запустить механизм «при отсутствии договоренного решения» и призвали Иран сделать «четкие жесты» по обогащению урана и возобновлению сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН», - пишет France 24.

Накануне переговоров представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что встреча станет «испытанием реализма для европейцев и ценной возможностью исправить их взгляды на ядерный вопрос Ирана».

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