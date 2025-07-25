Иран и европейские страны начали ядерные переговоры

Иран и европейские страны начали ядерные переговоры1
- 25.07.2025, 14:49
Это первая встреча, которая состоялась после атаки Израиля.
Представители Франции, Великобритании и Германии встретились с иранскими дипломатами в Стамбуле для проведения переговоров по ядерной программе Тегерана.
Об этом сообщает France 24.
Как пишут СМИ, переговоры начались в 09:30 по минскому времени и продлятся около 15:30 по минскому времени.
France 24 напоминает, что это первая встреча, которая состоялась после нападения Израиля на Иран в середине июня, который спровоцировал 12-дневное противостояние между обеими странами. С тех пор европейские страны угрожают Тегерану возобновить санкции Организации объединенных наций (ООН) до конца августа. Возможность восстановить санкционный режим заканчивается уже в октябре.
«Источник сообщил, что европейцы готовятся запустить механизм «при отсутствии договоренного решения» и призвали Иран сделать «четкие жесты» по обогащению урана и возобновлению сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН», - пишет France 24.
Накануне переговоров представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что встреча станет «испытанием реализма для европейцев и ценной возможностью исправить их взгляды на ядерный вопрос Ирана».