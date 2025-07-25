Зеленский показал масштабное производство дронов-перехватчиков 4 25.07.2025, 18:47

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из украинких производств дронов, в том числе перехватчиков. В своем Telegram-канале он разместил видео производственных процессов с предприятия.

- Говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для украинских городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни, - прокомментировал Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что встречался уже с рядом представителей производств дронов. «И они знают, что наш запрос - 1 тыс перехватчиков в сутки. Но если сможем делать больше, то я считаю, это большая помощь», - подчеркнул украинский президент.

По его словам, чиновники обеспечивают контрактирование, также ведется постоянная работа с партнерами, чтобы дефицита не было финансирования.

- Украинский производственный потенциал - это часть общей силы европейцев. Спасибо всем, кто эту силу развивает, - отметил президент Украины.

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