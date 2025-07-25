Сербия готова ввести санкции против РФ 4 25.07.2025, 20:18

Hазвано ключевое условие.

Сербский министр по делам Европы Неманья Старович заявил, что Белград готов ввести санкции против России. Однако только при условии, что станет очевидной перспектива скорого вступления его страны в Европейский союз.

Об этом он рассказал в интервью австрийскому агентству APA, передает dialog.ua.

По словам Старовича, сегодня Сербия не присоединилась к санкционной политике ЕС не из-за симпатий к Москве, а из-за отсутствия гарантий со стороны Брюсселя.

При этом Белград, как подчеркнул Старович, «четко и однозначно» осудил вторжение России в Украину с самого начала полномасштабной войны. Он также отверг упреки в бездействии.

- Если нас критикуют за то, что мы не делаем достаточно для Украины, мой ответ прост: позволим самим украинцам говорить за себя, — сказал министр.

Фактически, Сербия уже участвует в поддержке Киева. Министерство внутренних дел страны одобрило транзит через сербскую территорию артиллерийских снарядов калибра 155 мм, произведенных в Боснии и Герцеговине. Получателем выступает чешская компания, официально поставляющая вооружение Вооруженным силам Украины.

Кроме того, как сообщала Financial Times, к лету 2024 года Сербия поставила Украине боеприпасы через третьи страны на сумму около 800 миллионов евро. Позже президент Александр Вучич подтвердил эти сведения, заявив, что экспорт оружия стал частью «экономического возрождения» страны.

Такая политика вызывает раздражение Москвы. В мае Москва обвинила сербские власти в тайных поставках боеприпасов в Украину, назвав это «ударом в спину». Россияне утверждали, что речь идет о «сотнях тысяч» артиллерийских снарядов.

На этом фоне сам Вучич демонстрирует активное участие в проукраинских инициативах. В июне он приехал в Одессу на саммит «Украина — Юго-Восточная Европа», где подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и пообещал помощь в восстановлении разрушенных городов.

Как подчеркнул Старович, Белград поддерживает курс Украины на евроинтеграцию и считает, что «украинский пример дал новый импульс расширению ЕС».

По его словам, теперь настал момент, когда и страны Западных Балкан должны быть приняты в европейское сообщество.

Таким образом, Сербия продолжает лавировать между нейтралитетом и поддержкой Украины, одновременно торгуя оружием, критикуя Россию и ожидая конкретных шагов от Евросоюза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com