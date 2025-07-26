Трамп посоветовал Европе остановить миграцию
- 26.07.2025, 8:49
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Президент США заявил, что иначе будет катастрофа.
Европейцам следует остановить массовую миграцию, иначе у них больше не будет Европы.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге после прибытия в Шотландию 25 июля.
По его мнению, европейцам нужно «взять себя в руки» в вопросе иммиграции, иначе «у них больше не будет Европы».
Он также напомнил, что США за последний месяц не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также «выгнали много плохих людей».
«Однако вы (европейцы. - ред.) позволяете этому произойти в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе, во многих странах Европы. Эта иммиграция убивает Европу», - заявил Трамп.
Напомним, в пятницу, 25 июля, Дональд Трамп прибыл с визитом в Шотландию.
В ходе поездки он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поиграет в гольф в своем поместье недалеко от Абердина на западном побережье страны.