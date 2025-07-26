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Обнаружен британский суперкар как у Джеймса Бонда за $900 тысяч

  • 26.07.2025, 13:16
  • 1,024
Обнаружен британский суперкар как у Джеймса Бонда за $900 тысяч

Авто 80-х годов нашли в новом состоянии.

В США нашли прекрасно сохранившийся кабриолет Aston Martin V8 Vantage 1988 года. Знаменитое авто мощностью более 400 сил прославилось в фильмах о Джеймсе Бонде.

За 37 лет суперкар Aston Martin V8 Vantage проехал всего 1791 км, то есть это капсула времени. Сейчас это единственное подобное авто, которое сохранилось в новом состоянии. О нем рассказали на сайте аукциона Gooding Christies, на котором купе планируют продать по цене до $900 000.

Aston Martin V8 Vantage часто называют первым британским суперкаром. Это было одно из самых мощных и быстрых авто своего времени, которое могло соревноваться с Ferrari и Lamborghini. Неудивительно, что его выбрали в качестве авто Джеймса Бонда в фильмах «На секретной службе ее величества» и «Живые огни».

Конкретно этот Aston Martin V8 Vantage относится к редкой заряженной версии X-Pack — таких авто выпустили всего 109. Их оснастили более мощным 5,3-литровым V8 на 410 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 280 км/ч.

Конкретно этот Aston Martin V8 Vantage поставили в Италию, где его приобрел руководитель авиакомпании Saudia Камиль Синди. Он имел большую коллекцию авто, поэтому Aston Martin больше стоял в гаражах в Каннах и Монако, чем ездил и до 2000 года преодолел лишь 1356 км. Автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, однако все владельцы берегли его и не эксплуатировали.

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