США готовятся потратить $151 миллиард на систему противоракетной обороны «Золотой купол»
- 27.07.2025, 6:00
Ряд компаний уже готовится к участию в тендерах на реализацию этого масштабного проекта.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена потратить до $151 млрд на разработку новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает Financial Times (перевод — NV).
25 июля Агентство противоракетной обороны США объявило, что в ближайшее время начнет прием предложений от компаний на разработку высокотехнологичной системы обороны, способной обнаруживать и нейтрализовать угрозы на всех этапах полета баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.
В рамках этой программы правительство США планирует выделить $151 млрд в течение следующих десяти лет, чтобы финансировать исследования, разработки, кибербезопасность, а также проектирование и изготовление оружия среди других задач.
FT отмечает, что если бюджет будет утвержден, это принесет огромные выгоды стартапам в области космических и оборонных технологий, а также традиционным оборонным подрядчикам.
Ряд компаний уже готовится к участию в тендерах на реализацию этого масштабного проекта. В частности, компания SpaceX Илона Маска, которая занимает ведущие позиции в области запуска спутников в США, вероятно, также получит выгоду, несмотря на публичные разногласия между Маском и Трампом.
Трамп пообещал выделить $175 млрд на систему «Золотой купол» и обязался внедрить ее в течение трех лет. Однако независимые аналитики выражают сомнения относительно реализации этого проекта в рамках заявленного бюджета и сроков.
В мае Бюджетное управление Конгресса США оценило, что подобная система может стоить до $542 млрд в течение 20 лет. В «большом, прекрасном» законопроекте Трампа на ее разработку было выделено всего $25 млрд, вместе с несколькими миллиардами на другие технологии противоракетной обороны.