Россия подписала себе приговор 1 Александр Кочетков

27.07.2025, 9:09

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Александр Кочетков

Даже в среднесрочном прогнозе она обречена.

Война на выживание гарантирует пирровую победу.

В стратегической перспективе Россия подписала себе приговор. Обратите внимание: не Украина при поддержке партнеров победила Россию, чем запустила роковой для нее сценарий (такая возможность была упущена в 2023 году), а именно российские власти инициировали программу самоуничтожения своей недоимперии.

Приведу лишь два примера. Первый - кремлевская борьба за рождаемость.

Проблема актуальна для большинства относительно индустриальных стран. Но Россия идет путем запретов: это максимальное усложнение абортов и контрацепции, максимальный контроль государства за репродуктивной (интимной) сферой жизни граждан. Туда же ложится фактический запрет нетрадиционных отношений. Но это только цветочки. Далее все чаще звучат призывы, что поскольку в царской России много рожали именно в деревнях, то надо принудительно выселять горожан, надо вообще запретить развод и любую контрацепцию, надо возвращаться к домострою и другим «традиционным русским ценностям».

От депутатов госдумы есть еще масса предложений шокирующего идиотизма вроде реестра холостяков и незамужних с соответствующими мерами принуждения к рождению детей.

Это поддерживаемое на государственном уровне сознательное возвращение в средневековье никак не сочетается с тотальной милитаризацией России, требующей развития науки и техники. Кроме того, а зачем принуждение к кремлевскому православию, хороводам, блинам с лопаты и подобным «русским ценностям» нужно чеченцам, башкирам, бурятам и прочим?

Второй пример - попытка контролировать информационные потоки. Сначала вводится понятие «иноагента», затем принудительная регистрация популярных сайтов и страниц в соцсетях как СМИ, затем запрет нежелательных источников информации. Сейчас рассматривается ответственность за поиск в Нете «экстремистских материалов» и использование VPN. В последнее время резко активизировались работы по созданию российского «суверенного Интернета», где будет только разрешенная властями инфа.

Но технический прогресс не остановить совместным циркуляром Путина и патриарха Кирилла. Уже сейчас возможно прямое вещание со спутников на обычные мобилки. То есть, недоимперии для реализации информационного контроля придется навязывать населению какие-то примитивные звонилки, чтобы не слушали врагов.

А российская молодежь несмотря на все запреты будет искать трендовую западную музыку, кино, игры и все другие современные развлечения цивилизации. А с ними будет просачиваться и опасная для российской власти инфа. СССР все это уже проходил. И где этот СССР? А там руководили куда более умные люди, чем сейчас царствуют в РФ.

Зачем Сахалину вся эта ерунда с тотальными запретами? А не проще ли ему сотрудничать с Японией? А Хабаровский край уже сейчас серьезно переориентируется на Китай. Зачем Москва Новосибирской и Томской областям, ибо именно в них добывается значительная часть российской нефти и газа. И так далее.

Еще раз повторяю: даже в среднесрочном прогнозе Россия обречена. Но совсем не факт, что Украина ее переживет. Потому что у нас тоже происходит деградация государства и общества, экономика становится невыгодной, как это ни парадоксально, промышленность превращается в гаражные мастерские, которые пока спасают фронт, но по определению не могут обеспечить устойчивого развития. И так далее.

И не имеет никакого значения, что в России цивилизационная деградация имеет проектный характер, то есть, это спускается сверху и поддерживается определенной частью общества. А у нас деградация происходит как побочный, но неизбежный результат дилетантства, жадности, безответственности, и общество этого категорически не поддерживает.

Шоубиз с недоверием относится к сложным вещам вроде массового производства, потому что просить о помощи - проще, да еще и дает возможность похвастаться в СМИ. Однако шоубиз очень разбирается в конкуренции любыми средствами, поэтому у нас ради безответственности возможно во время войны стравить две силовые структуры, получить протесты молодежи и круглые глаза партнеров, а потом пытаться через контролируемые СМИ все это погасить, потому что «враг использует»... Сколько же тех «шатунов», придуманных властью, все лазит и лазит по Украине?

То есть, вопрос нашего будущего - это вопрос устойчивости во времени.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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