В Турции зафиксирован новый температурный рекорд 27.07.2025, 11:14

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Впервые с 2021 года.

На территории Европы и в других уголках планеты метеорологи продолжают фиксировать рекордные температуры. Катастрофическая ситуация сложилась на юго-востоке Турции, где воздух раскалился до 50 градусов по Цельсию.

В результате аномального повышения температуры возникли многочисленные масштабные пожары. Об этом сообщает Turkiye Today.

Новый температурный рекорд

По данным Турецкой государственной метеорологической службы, новый температурный рекорд для континентальной Европы был установлен 26 июля. В этот день в провинции Ширнак на юго-востоке Турции столбики термометров поднялись до +50,5 градусов по Цельсию.

Эти температурные показатели стали максимальными за всю историю наблюдений, и превзошли предыдущий континентальный европейский рекорд в 48,8 градусов Цельсия, установленный на Сицилии (Италия) в августе 2021 года.

Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила итальянский рекорд в январе 2024 года после исчерпывающего процесса оценки, который включал независимый анализ и калибровку сицилийского датчика, а также связанного с ним регистратора данных и солнечного экрана.

Температура +40 уже не удивляет

По данным метеорологов, в последние дни температура превысила 40 градусов Цельсия в 31 провинции Турции. Замеры проводились в тени на высоте 2 метров над уровнем земли. Государственная метеорологическая служба Турции сообщила, что по всей стране температура на 6-12 градусов выше среднесезонных значений.

Географическое положение Турции, охватывающее как Европу, так и Азию, делает эту температуру значимой для европейских климатических данных, поскольку страна входит в европейский регион. Поскольку регион включает части Азии, включая Израиль, Турцию и Сирию, а также Гренландию, метеорологи классифицируют экстремальные явления, зарегистрированные как для всего региона, так и для континентальной Европы в частности.

Масштабные пожары

В период с 25 по 27 июля 2025 года несколько регионов Турции столкнулись с масштабными лесными пожарами, вызванными высокими температурами и сухой погодой. Сообщения о возгораниях поступали из провинций на южном и западном побережье, популярных среди туристов.

Местные власти и спасательные службы предпринимают все усилия для локализации и тушения очагов возгорания. Задействована авиация, пожарные расчеты работают на земле. Проводится эвакуация жителей из зон, непосредственно прилегающих к пожарам, а также принимаются меры для обеспечения безопасности отдыхающих.

По данным турецких экстренных служб, всего за несколько дней пожары уничтожили около 80 тыс. гектаров леса. Жертвами стихийного бедствия числятся 13 человек, около 50 тыс. людей вынуждены были покинуть свои дома.

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