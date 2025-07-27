У Крымского моста образовалась очередь из тысячи автомобилей 1 27.07.2025, 15:49

Россияне опасаются диверсий и атак ВСУ.

У Крымского моста образовалась очередь из более чем 1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по мосту.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 120 автомобилей, а со стороны Керчи — 900. Время ожидания составляет около трех часов.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак беспилотников ВСУ на полуостров.

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