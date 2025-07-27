У Крымского моста образовалась очередь из тысячи автомобилей

У Крымского моста образовалась очередь из тысячи автомобилей1
- 27.07.2025, 15:49
Россияне опасаются диверсий и атак ВСУ.
У Крымского моста образовалась очередь из более чем 1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по мосту.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 120 автомобилей, а со стороны Керчи — 900. Время ожидания составляет около трех часов.
Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак беспилотников ВСУ на полуостров.