закрыть
27 июля 2025, воскресенье, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Крымского моста образовалась очередь из тысячи автомобилей

1
  • 27.07.2025, 15:49
У Крымского моста образовалась очередь из тысячи автомобилей

Россияне опасаются диверсий и атак ВСУ.

У Крымского моста образовалась очередь из более чем 1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по мосту.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят 120 автомобилей, а со стороны Керчи — 900. Время ожидания составляет около трех часов.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак беспилотников ВСУ на полуостров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников