Макрон заявил о готовности Франции усилить давление на Россию
- 27.07.2025, 19:37
Также президент Франции пообещал усилить помощь Украине.
Президент Эмманюэль Макрон заявил о готовности Франции увеличивать помощь Украине и усилить давление на Россию. Об этом он сказал в разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
«Я поговорил с президентом [Зеленским]. Я вновь подтвердил поддержку со стороны Франции: мы продолжим усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию», — написал Макрон в своем Х.
Французский лидер считает, что под давлением Москва согласится на прекращение огня. Тогда можно будет рассчитывать на долговременный мир «при полном участии Европы», заявил Макрон.
Зеленский и Макрон поговорили по телефону 27 июля. Украинский президент позже сообщил, что политики обсудили в том числе итоги третьего раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, который прошел 23 июля.