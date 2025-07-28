Польша поднимала в небо авиацию
- 28.07.2025, 8:44
Из-за ударов России по Украине.
Из-за ракетных ударов России по Украине Польша поднимала авиацию для защиты в ночь с 27 на 28 июля. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, были подняты в воздух. Также в состояние максимальной готовности приводили наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – отметили польские военные.