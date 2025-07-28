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Bloomberg: Военная экономика России не выдерживает давления

  • 28.07.2025, 10:45
Bloomberg: Военная экономика России не выдерживает давления

Признаков рецессии все больше.

Экономика России, ранее удивившая своей устойчивостью на фоне западных санкций после полномасштабного вторжения в Украину, сегодня все явственнее дает трещины. Периода роста сменился рецессией, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

На этой неделе Путин присутствовал на церемонии поднятия флага на новой атомной подводной лодке, но продажи автомобилей в июне упали на 30%. Центробанк резко снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, а министр экономики Максим Решетников предупредил, что страна на грани рецессии.

По словам аналитика Bloomberg Economics Алекса Кочарова, российская экономика испытывает давление со всех сторон: санкции, дефицит рабочей силы, снижение цен на нефть и ослабление потребительского спроса. Особый удар пришелся по угольной промышленности, которая раньше зависела от западного оборудования и финансирования. Китайские аналоги оказались дороже и менее качественными.

Проблемы наблюдаются и в металлургии. Спрос на сталь внутри страны падает, а экспорт страдает из-за санкций.

Валюта в России подорожала на 43% с начала года, ударив по нефтяным доходам.

Финансовый сектор также под давлением. Руководители крупнейших банков обсуждают возможную необходимость господдержки из-за ухудшения качества кредитных портфелей. Государство все чаще прибегает к конфискации активов. За год их стоимость утроилась. Бизнес опасается волны национализаций. Однако фокус Кремля остается исключительно на войне.

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