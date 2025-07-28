Хакеры заявили об уничтожении IT-системы «Аэрофлота» 2 28.07.2025, 11:19

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К атаке приложили руку белорусские «Киберпартизаны».

Хакерская группа Silent Crow заявила об уничтожении внутренней IT-инфраструктуры российской авиакомпании «Аэрофлот». Активисты отметили, что провести атаку им помогли «Киберпартизаны». Об этом говорится в заявлении Silent Crow.

«Вместе с коллегами из Киберпартизаны BY заявляем об успешном проведении продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура „Аэрофлот — российские авиалинии“», — заявили хакеры.

Они добавили, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети компании, «методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры».

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