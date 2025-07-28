Армия США испытывает новое мощное оружие против дронов 3 28.07.2025, 11:44

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Системы эффективна против роевых атак дронов.

Американская армия начала испытания новейшей системы противодействия беспилотникам. Это оружие на основе высокомощных микроволн предназначено для поражения дронов и их роев с помощью направленного электромагнитного поля, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Система получила обозначение IFPC-HPM и должна обеспечивать защиту важных объектов, таких как батареи Patriot, войсковые формирования и стратегические установки. Leonidas способен поражать как одиночные беспилотники, так и рои дронов — угрозу, которая особенно актуальна в современных условиях войны.

В отличие от других систем, Leonidas излучает поле во всех направлениях сразу, обеспечивая всестороннее покрытие. Новая версия имеет радиус действия в 2,5 раза больше, чем у предыдущей, при этом сохраняя компактность. Leonidas может работать автономно до 30 минут или в непрерывном режиме при подключении к генератору.

Среди ключевых преимуществ — низкая стоимость использования: система не расходует боеприпасы и не требует дорогостоящих перезарядок. Однако у Leonidas есть и уязвимость — мощное излучение делает ее заметной для радаров и уязвимой для ракетного удара. Для снижения риска система установлена на мобильных платформах и может быстро менять позицию.

Испытания двух прототипов начнутся в ноябре. Если они пройдут успешно, армия США заключит контракт. В перспективе систему могут использовать и ВВС для защиты от дронов, атакующих аэродромы.

Глава компании разработчика Epirus Энди Лоури считает, что США необходима отдельная структура, специализирующаяся на борьбе с дронами.

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