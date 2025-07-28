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Армия США испытывает новое мощное оружие против дронов

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  • 28.07.2025, 11:44
  • 2,880
Армия США испытывает новое мощное оружие против дронов

Системы эффективна против роевых атак дронов.

Американская армия начала испытания новейшей системы противодействия беспилотникам. Это оружие на основе высокомощных микроволн предназначено для поражения дронов и их роев с помощью направленного электромагнитного поля, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Система получила обозначение IFPC-HPM и должна обеспечивать защиту важных объектов, таких как батареи Patriot, войсковые формирования и стратегические установки. Leonidas способен поражать как одиночные беспилотники, так и рои дронов — угрозу, которая особенно актуальна в современных условиях войны.

В отличие от других систем, Leonidas излучает поле во всех направлениях сразу, обеспечивая всестороннее покрытие. Новая версия имеет радиус действия в 2,5 раза больше, чем у предыдущей, при этом сохраняя компактность. Leonidas может работать автономно до 30 минут или в непрерывном режиме при подключении к генератору.

Среди ключевых преимуществ — низкая стоимость использования: система не расходует боеприпасы и не требует дорогостоящих перезарядок. Однако у Leonidas есть и уязвимость — мощное излучение делает ее заметной для радаров и уязвимой для ракетного удара. Для снижения риска система установлена на мобильных платформах и может быстро менять позицию.

Испытания двух прототипов начнутся в ноябре. Если они пройдут успешно, армия США заключит контракт. В перспективе систему могут использовать и ВВС для защиты от дронов, атакующих аэродромы.

Глава компании разработчика Epirus Энди Лоури считает, что США необходима отдельная структура, специализирующаяся на борьбе с дронами.

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