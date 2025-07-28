Как и против кого вооружается Лукашенко 3 28.07.2025, 13:59

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Беларусь резко увеличила расходы на вооружение и военную технику.

Этот рост совпал с полномасштабной войной России против Украины и обеспокоил ближайших соседей Беларуси, сообщает «Радио Свобода».

Беларусь является союзником Российской Федерации. В 2022 году, во время нападения России на Украину, белорусские власти пропустили российские войска через свою территорию. Из Беларуси наносилась и часть воздушных ударов по Украине.

Некоторые страны НАТО, территориально близкие к России и Беларуси, решили увеличивать расходы на оборону более быстрыми темпами, чем остальные союзники. В Польше на эти цели к 2025 году планируется потратить 4,7% ВВП, или около 50 млрд долларов (2,39% ВВП до войны), в Литве – 3% ВВП, или 2,9 млрд долларов (2,52% ВВП до войны).

Белорусские официальные лица и сам диктатор Александр Лукашенко периодически заявляют о том, что белорусская армия «современна, боеспособна и хорошо вооружена». Так, 1 июля на встрече с выпускниками военных вузов Лукашенко рассказал о «перманентной гибридной войне», которая якобы ведется против Беларуси десятилетиями, и предупредил: «Нам есть чем ответить… Мы готовы дать самый жесткий ответ на любые агрессивные выпады».

Согласно документам государственного бюджета и системы закупок, изученным журналистами, государственные расходы на военные нужды – включая такие виды вооружений, как современные российские истребители и боевые вертолеты – выросли за последние три года более чем в 2,5 раза. Ранее рост был ниже: с 2019 по 2022 год он составлял 1,4 раза, с 2017 по 2019 год – 1,3 раза.

Бюджет на 2025 год на все оборонные расходы в настоящее время составляет около 4,7 миллиарда белорусских рублей (1,6 миллиарда долларов), или около 2 процентов валового внутреннего продукта страны. Это больше, чем 1,8 миллиарда рублей (694 миллиона долларов США), или около 0,95 процента ВВП, в 2022 году.

Среди закупаемого вооружения – современные многоцелевые истребители Сухой Су-30СМ2, ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры «Волат» В-2, а также сотни ударных беспилотников.

Несмотря на тесные связи с Москвой, Лукашенко старался держаться в стороне от вторжения Кремля в соседнюю Украину, не посылая белорусских солдат для участия в войне. Российские войска начали часть своего первоначального вторжения в феврале 2022 года с белорусской территории. Раненые российские военнослужащие и обмененные военнопленные также проходили лечение в белорусских госпиталях.

«Парадоксально, но уровень военных расходов Беларуси говорит о том, что, несмотря на заигрывания с Путиным, Лукашенко не особенно... рассчитывает на то, что российская армия придет и защитит его в случае мифической агрессии НАТО, – отмечает Иван Киричевский, военный аналитик украинского интернет-издания Defense Express. – Я бы даже сказал, что у белорусской армии сейчас есть только один потенциальный противник – российская армия».

Он также обращает внимание на то, что Китай, предположительно, может помочь Беларуси с комплектующими. «Конечно, Беларусь не сможет производить беспилотники самостоятельно, без китайской документации. Но у Минска есть определенный уровень уважения со стороны Пекина. Поэтому теоретически, если Лукашенко захочет сделать прокитайский поворот, то может возникнуть история с заказом, например, истребителей J-10 (легкий многоцелевой истребитель китайского производства. – прим.)», – признает эксперт.

Что касается дальнейшей поддержки оружием со стороны России, то Лукашенко, по словам Киричевского, не слишком на нее рассчитывает. «Россия сейчас пытается высосать ресурсы даже из Лаоса. А Беларусь, например, продолжает программу создания бронемашин Volat. Лукашенко увидел, что у россиян больше ловить нечего. Его интересует оружие, повышающее ударные возможности, – дополнительные ракетные комплексы, самолеты, даже ядерная бомба. А какие-то дополнительные танки, бронетехника, зенитно-ракетные комплексы – всего этого у него и так предостаточно».

Западные аналитики особенно обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Путин неоднократно заявлял, что российское ядерное оружие будет размещено на белорусской территории. Спутниковые снимки показывают расширение и модернизацию военной базы в Осиповичах, а также признаки того, что она может быть использована для хранения ядерного оружия.

Лукашенко объявил, что к концу года в Беларуси будет развернута гиперзвуковая ракета российского производства с ядерным зарядом «Орешник». Обычная версия этой ракеты была использована против Украины в ноябре прошлого года. «Вы видели, как работает „Орешник“: те же ракеты, те же удары – но без ядерных боеголовок, без радиоактивного заражения земли и воздуха. Это оружие будет размещено в Беларуси к концу года», – заявил белорусский руководитель 1 июля.

Модернизация инфраструктуры при этом в бюджетных документах не фигурирует. Увеличение военных расходов происходит на фоне растущей нагрузки на экономику страны. Экспорт нефтепродуктов на западные рынки резко сократился после того, как Запад изолировал Лукашенко после подавления режимом массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года.

Некогда бурно развивающаяся технологическая индустрия Беларуси практически испарилась, а многие IT-специалисты, разработчики и технологические компании перебрались в Польшу или страны Балтии, чтобы избежать репрессивной политики белорусских властей. Эксперты предупреждают, что растущие военные расходы ставят под угрозу систему социального обеспечения страны, на которую в значительной степени опирается стареющее население Беларуси.

Расходы на социальную сферу сейчас даже выше, чем до вторжения России на Украину, отмечает белорусский экономист Алиса Рыжиченко: «Если посмотреть на процент от общих расходов бюджета, то больше всего идет на социальную политику – медицину, образование. Оборона догоняет эту часть расходов. А учитывая, что бюджет исполняется с дефицитом, увеличивать ее некуда. Нужно либо сократить то же социальное обеспечение, либо добавить к обороне средства из каких-то других источников. Но Лукашенко не будет сокращать расходы на чиновников. Социальное же обеспечение тоже некуда сокращать, потому что в Беларуси сейчас слабая социальная политика».

Рыжиченко обращает внимание на то, что расходы на оборону сейчас выше, чем в довоенные годы – для мирного времени они довольно велики. Однако увеличить их еще больше за счет средств белорусского бюджета невозможно, для этого «необходимо получить дополнительные дотации, например, от России».

Эксперт считает, что Лукашенко рассчитывает на «российскую помощь» в случае конфликта и что еще больше средств на оборону «не понадобится». Алиса Рыжиченко также отмечает, что оборонные средства в большей мере тратятся на производство, чтобы заработать на продаже продукции в Россию. В противном случае ВВП был бы значительно ниже.

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower 2025 Беларусь занимает 70-е место среди 145 стран мира. Её соседями являются Шри-Ланка (69-е место) и Словакия (71-е). Среди стран-соседей более высокие позиции занимают Россия (2-е место), Украина (20-е) и Польша (21-е). Ниже рейтинг Литвы (88-е место) и Латвии (99-е).

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