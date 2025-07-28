CEPA: Европа внедряет цифровое евро 28.07.2025, 16:57

Более 98% мировых центробанков уже тестируют цифровые валюты.

Пока Европейский центральный банк активно продвигает идею цифрового евро, в США движение в сторону цифровой валюты замерло. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, запрещающий Федеральной резервной системе США выпуск цифрового доллара без одобрения Конгресса, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Подход США и Европы к цифровым валютам отражает более широкие различия: Америка делает ставку на частные инновации и опасается усиления государственного контроля, а Европа делает ставку на четкие правила и активную роль государственных структур.

Цифровые валюты центральных банков отличаются от криптовалют. Это централизованные токены, привязанные к конкретному владельцу. В то время как стейблкоины — это частные цифровые активы, номинированные, например, в долларах, но не выпущенные государством.

Цифровые валюты центральных банков и стейблкоины могут ускорить и удешевить финансовые операции, особенно трансграничные. Комиссии за переводы с использованием стейблкоинов составляют лишь 0,1–0,15% по сравнению с 2,5–3,5% у банковских карт.

Противники цифрового доллара в США опасаются, что правительство сможет отслеживать и блокировать операции граждан. В качестве примера они приводят заморозку счетов протестующих в Канаде в 2022 году. Европейские власти, напротив, подчеркивают защиту конфиденциальности и обещают, что цифровой евро обеспечит анонимность.

Тем временем в Европе доверие к евро и ЕС растет, а цифровая валюта рассматривается как безопасная альтернатива частным токенам.

Хотя полный запрет цифровых валют центральных банков в США маловероятен, страна рискует отстать от глобальных финансовых трендов: более 98% мировых центробанков уже тестируют цифровые валюты.

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