Путин поговорил с Нетаньяху
- 28.07.2025, 19:13
Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке и войну Израиля с Ираном.
Правитель России Владимир Путин поговорил с Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле.
Они провели телефонный разговор.
Лидеры стран обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Путин во время разговора заявил о необходимости поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Правитель России указал, что укрепление Сирии возможно «через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», сообщили в Кремле.
Стороны также обсудили конфликт Ирана и Израиля. Путин напомнил, что Россия готова «всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы».
Последний раз Путин говорил с Нетаньяху в июне 2025 года. Одновременно он поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Разговор состоялся сразу после обострения конфликта между странами и Путин выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами из-за ударов Израиля. Тогда диктатор России говорил, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.