Путин поговорил с Нетаньяху 28.07.2025, 19:13

Биньямин Нетаньяху

Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке и войну Израиля с Ираном.

Правитель России Владимир Путин поговорил с Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле.

Они провели телефонный разговор.

Лидеры стран обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Путин во время разговора заявил о необходимости поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Правитель России указал, что укрепление Сирии возможно «через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», сообщили в Кремле.

Стороны также обсудили конфликт Ирана и Израиля. Путин напомнил, что Россия готова «всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы».

Последний раз Путин говорил с Нетаньяху в июне 2025 года. Одновременно он поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Разговор состоялся сразу после обострения конфликта между странами и Путин выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами из-за ударов Израиля. Тогда диктатор России говорил, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.

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