Дурова вызвали на допрос в Париже из-за Telegram 28.07.2025, 19:54

Павел Дуров

Это третий допрос с момента предъявления ему обвинений летом 2024 года.

Основатель Telegram Павел Дуров пришел на допрос следственных судей в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию, передает TV5 Monde.

Дуров прибыл в здание парижского суда около 10:00 (11:00 мск). Затем в сопровождении четырех своих адвокатов — Давида-Оливье Камински, Кристофа Ингрена, Робина Бинсара и Айзека Арну — он вошел в офис двух следственных судей, ведущих это дело.

Дуров был вызван на допрос по существу — третий с момента предъявления ему обвинений летом 2024 года.

В августе прошлого года основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже из-за расследования, связанного с недостаточной модерацией контента и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами. Через несколько дней его отпустили под залог €5 млн, ему запретили покидать страну и обязали отмечаться в полиции. Позднее Дурову разрешили выезжать только в Дубай, где находятся офисы Telegram. Бизнесмен получил французское гражданство в 2021 году.

Как писало издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлиса де Река в феврале этого года, ордер на арест Дурова был выдан после того, как правоохранительные органы осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram уклонялся от запросов властей. В ведомстве сочли молчание предпринимателя «равносильным соучастию». В Telegram после ареста Дурова выражали готовность раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.

Газета Le Monde в июне утверждала, что во Франции появился сервис заказных убийств под названием UberKills, который работает на основе Telegram. С ним издание связывало убийство Абделя Хакима Б. в коммуне Воль-ан-Велен весной. В него выстрелили трижды. По данным газеты, мужчина был наркоторговцем, его завербовали через Telegram, как и подозреваемого в убийстве. Нападение транслировали в соцсети Snapchat. Во время пандемии в Telegram был создан сервис для наркокурьеров UberShit — его маскировали под службу доставки еды, рассказывала также Le Monde. Дуров критиковал газету за негативные статьи про Telegram.

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