Apple внесет значительные изменения в систему камер смартфонов 28.07.2025, 20:50

iPhone 17 Pro получит телеобъектив с зумом 8x и новую кнопку.

Apple, возможно, готовит наиболее значительную модернизацию системы камер своих смартфонов. Новой информацией о флагманских устройствах поделилось издание MacRumors. Его источник утверждает, что видел еще не вышедший рекламный ролик от словенской кинокомпании Division Film, в списке официальных клиентов которой значится Apple.

Согласно инсайдерским данным, предстоящие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат минимум три важных изменения, касающихся технической начинки, программного обеспечения и управления съемкой. РБК Life изучил все самые важные подробности о новинках, премьера которых состоится уже в сентябре 2025-го.

Фото: Apple

Телеобъектив с 8x-кратным оптическим зумом

Фото: MacRumors

Главным нововведением станет появление усовершенствованного телеобъектива с поддержкой 8х-кратного оптического приближения. Это будет значительным шагом вперед по сравнению с датчиком с зумом 5х на нынешнем iPhone 16 Pro Max и откроет пользователям больше возможностей при съемке объектов на расстоянии. Кроме того, источник говорит о том, что новый объектив предполагает непрерывный зум на разных фокусных расстояниях, что приблизит возможности смартфонов к зеркальным фотокамерам.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max обзаведутся тремя задними камерами на 48 Мп каждая, при этом в основном и телескопическом датчике используют новую гибридную систему стеклянных и пластиковых линз. Плюс ко всему флагманские модели смартфонов Apple оснастят новой 24-мегапиксельной фронтальной камерой, которая заменит прежний сенсор на 12 Мп.

Фирменное профессиональное приложение для съемки

Фото: @asherdipps / X

Еще одним важным изменением должно стать новое специальное приложение для профессиональной съемки собственной разработки Apple. Оно откроет доступ к расширенному списку всевозможных инструментов для создания фото- и видеоконтента, а также станет альтернативой подобным сторонним программам вроде Halide, Filmic Pro и Kino.

Этот слух косвенно подтверждает информацию обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, ранее писавшего о том, что в 2025 году Apple сосредоточится на улучшении возможностей видеозаписи. По мнению эксперта такой шаг должен побудить видеоблогеров и других создателей роликов отказаться от использования отдельных камер в пользу нового iPhone 17 Pro, который станет более универсальным.

Наконец, об одном важном нововведении в ПО для будущих смартфонов Apple говорил ведущий YouTube-канала Front Page Tech Джон Проссер, заявивший, что пользователи iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max смогут записывать видео одновременно на фронтальную и основную камеры. На данный момент такая возможность предусмотрена в некоторых сторонних приложениях, доступных в App Store, однако теперь подобная функция появится во встроенном приложении «Камера». Возможность двойной записи видео окажется полезной создателям контента на популярных платформах вроде YouTube и TikTok, позволяя им без проблем накладывать изображение своего лица на основное видео, чтобы зрители могли наблюдать за их реакцией и эмоциями.

Вторая кнопка для управления камерой

Фото: Apple

Третьим изменением, о котором сообщает MacRumors, станет внедрение еще одной кнопки для управления камерой. Согласно источнику, клавиша должна появится на верхнем краю смартфона, однако ее точное предназначение пока не известно. Кроме того, данная информация противоречит слухам о том, что Apple стремится к постепенному отказу от физических элементов управления на своих гаджетах в пользу сенсорных поверхностей — в 2027 году американцы должны выпустить iPhone в полностью стеклянном цельном корпусе без каких-либо кнопок.

Плюс ко всему многие пользователи скептически отнеслись к появлению клавиши Camera Control на iPhone 16, назвав ее далеко не самой удобной, поэтому возможность появления второй подобной кнопки выглядит сомнительно.

Помимо вышеперечисленных улучшений, источник MacRumors говорит о том, что iPhone 17 Pro получит некоторые изменения в дизайне, среды которых новый «медный» цвет, а также перемещение фирменного логотипа Apple строго в центр задней панели.

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