закрыть
28 июля 2025, понедельник, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия отправит в космос корабль с роботом-гуманоидом

2
  • 28.07.2025, 22:07
Индия отправит в космос корабль с роботом-гуманоидом

Уже в декабре текущего года.

Индийская организация космических исследований планирует отправить корабль с гуманоидным роботом на орбиту в декабре 2025 года, сообщил председатель организации Ваннияперумал Нараянан, его слова передает Odisha Bytes. Полет состоится в рамках подготовки к пилотируемой миссии «Гаганьян», намеченной на март 2027 года.

Робота по имени Виоммитра с женским обликом отправят в полет для проверки всех ключевых систем пилотируемого корабля, отметил Нараянан. Виоммитра протестирует системы жизнеобеспечения и систему управления полетом. По словам председателя организации, в 2026 году планируются хапустить еще две беспилотные миссии. Если они пройдут успешно, первая индийская пилотируемая космическая миссия будет запущена в марте 2027 года.

Премьер Индии Нарендра Моди анонсировал проект «Гаганьян» в 2018 году и поставил цель осуществить первый пилотируемый полет в космос в 2022 году. Однако из-за пандемии COVID-19 и других проблем полет все время откладывался.

Космический корабль миссии разработан Индийской организацией космических исследований и рассчитан на экипаж из трех человек. Индия потенциально может стать четвертой страной после России, США и Китая, которая осуществит самостоятельный пилотируемый полет в космос.

В мае 101-й запуск индийской ракеты PSLV–XL закончился неудачей. Ракета-носитель не смогла вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09. Ракету запустили со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на юго-востоке Индии в 5:59 по местному времени (3:29 по Минску).

Ранее Китай успешно запустил зонд «Тяньвень-2» для сбора образцов грунта с астероида Комоалева и доставки их на Землю. Запуск осуществили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с космодрома Сичан в провинции Сычуань.«Тянвеню-2» потребуется год, чтобы достичь астероида. Чтобы взять образец грунта, космический аппарат оснастили четырьмя роботизированными руками и буром.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип