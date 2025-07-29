Мужчина в Таиланде умер после месяца, проведенного на «пивной диете»
- 29.07.2025, 1:16
Тело нашли среди сотен бутылок.
В Таиланде 44-летний Тависак Намвонгса скончался после месяца, в течение которого он отказывался от еды и пил только пиво. Его тело было обнаружено сыном-подростком в доме в районе Банчанг провинции Районг, пишет The Sun.
По словам 16-летнего сына, он несколько раз в день предлагал отцу горячую еду, но тот настаивал на том, чтобы питаться исключительно алкоголем. Подросток жил с отцом после развода родителей. Как рассказал юноша, после расставания с женой мужчина начал злоупотреблять алкоголем, что в итоге привело к ухудшению как психического, так и физического состояния.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что вокруг тела погибшего выстроено более 100 пустых бутылок из-под пива. Между ними была оставлена дорожка, по которой мужчина мог передвигаться между кроватью и другими частями комнаты.
Окончательная причина смерти будет установлена после вскрытия. Власти полагают, что ключевым фактором стала именно чрезмерная алкогольная нагрузка на организм.