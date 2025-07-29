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Трамп пригрозил «стереть с лица земли» ядерные объекты Ирана

  • 29.07.2025, 2:07
Трамп пригрозил «стереть с лица земли» ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп

Президент США заявил, что Иран посылает «неприятные сигналы».

США незамедлительно уничтожат иранские ядерные объекты, если Тегеран попытается возобновить их работу. Об этом президент Дональд Трамп заявил в понедельник во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп сказал, что Иран посылает «неприятные сигналы», и любые попытки его властей возобновить свою ядерную программу будут немедленно пресечены. «Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы сотрем его с лица земли (we’ll wipe it out) быстрее, чем вы успеете махнуть пальцем <…> Им не нужно это делать. Они говорят то, чего им не нужно говорить», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

29 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран полностью осознает последствия «американо-израильской агрессии», совместной июньской военной операции двух стран, в ходе которой, по оценкам, были выведены из строя три главных объекта по обогащению урана и убиты ключевые иранские ученые-физики. Арагчи предупредил, что любое повторение подобных действий повлечет за собой решительный ответ.

«Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем более решительным образом и таким образом, что скрыть это будет невозможно», — написал министр в X, не уточняя подробности. Тегеран продолжает утверждать, что его ядерная программа преследует исключительно гражданские цели.

Ирану в результате «12-дневной войны» с Израилем, к которому в конце конфликта присоединились американские бомбардировщики, потребуется по меньшей мере один-два года на создание полноценного ядерного оружия при условии, что его производство удастся скрыть, чтобы предотвратить сокрушительную атаку Израиля. Об этом со ссылкой на осведомленные израильские и американские источники сообщил международный обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Один из собеседников WaPo сказал, что атаки Израиля и США стали «серьезным ударом по [иранскому] человеческому капиталу», так как были убиты ведущие ученые-атомщики страны первого, второго и даже третьего эшелонов. В Израиле в свою очередь рассчитывают, что это отпугнет молодых иранских специалистов от участия в ядерной программе. Под атаки попали и другие военные разработки, включая проект по созданию электромагнитного оружия, способного вывести из строя энергосистемы Израиля, отметил Игнатиус.

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