Трамп пригрозил «стереть с лица земли» ядерные объекты Ирана 29.07.2025, 2:07

Дональд Трамп

Президент США заявил, что Иран посылает «неприятные сигналы».

США незамедлительно уничтожат иранские ядерные объекты, если Тегеран попытается возобновить их работу. Об этом президент Дональд Трамп заявил в понедельник во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп сказал, что Иран посылает «неприятные сигналы», и любые попытки его властей возобновить свою ядерную программу будут немедленно пресечены. «Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы сотрем его с лица земли (we’ll wipe it out) быстрее, чем вы успеете махнуть пальцем <…> Им не нужно это делать. Они говорят то, чего им не нужно говорить», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

29 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран полностью осознает последствия «американо-израильской агрессии», совместной июньской военной операции двух стран, в ходе которой, по оценкам, были выведены из строя три главных объекта по обогащению урана и убиты ключевые иранские ученые-физики. Арагчи предупредил, что любое повторение подобных действий повлечет за собой решительный ответ.

«Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем более решительным образом и таким образом, что скрыть это будет невозможно», — написал министр в X, не уточняя подробности. Тегеран продолжает утверждать, что его ядерная программа преследует исключительно гражданские цели.

Ирану в результате «12-дневной войны» с Израилем, к которому в конце конфликта присоединились американские бомбардировщики, потребуется по меньшей мере один-два года на создание полноценного ядерного оружия при условии, что его производство удастся скрыть, чтобы предотвратить сокрушительную атаку Израиля. Об этом со ссылкой на осведомленные израильские и американские источники сообщил международный обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Один из собеседников WaPo сказал, что атаки Израиля и США стали «серьезным ударом по [иранскому] человеческому капиталу», так как были убиты ведущие ученые-атомщики страны первого, второго и даже третьего эшелонов. В Израиле в свою очередь рассчитывают, что это отпугнет молодых иранских специалистов от участия в ядерной программе. Под атаки попали и другие военные разработки, включая проект по созданию электромагнитного оружия, способного вывести из строя энергосистемы Израиля, отметил Игнатиус.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com