Во Фрунзенском районе Минска ночью в дом, вероятно, врезался беспилотник 3 29.07.2025, 9:56

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иллюстративное фото

Рядом с детским садом.

Во дворе дома по улице Матусевича, 72, в Минске ночью 29 июля разбился, предположительно, беспилотник. Об этом «Зеркалу» сообщил очевидец. В редакции также есть видеозапись крушения.

Инцидент произошел 29 июля около 2.00. Беспилотник, как утверждают очевидцы, врезался в дом, после чего упал на припаркованный автомобиль и взорвался.

На видео, которое есть в распоряжении журналистов, можно заметить ночной двор дома № 72 на улице Матусевича. В ролике слышен шум, как от мопеда, затем раздается сильный взрыв. После этого на землю падают обломки, а рядом с припаркованными авто сверкают искры под серию звуков ударов и взрывов.

«Милиция приехали лишь через 25 минут, после чего всех разогнала, — рассказали очевидцы. — Все проснулись от этот пронзительного звука, ночь вышла ужасной».

Во дворе этого дома находится детский сад № 12.

Дежурный городского отдела милиции № 3 Фрунзенского района сказал журналисту, который позвонил туда как местный житель, что ему ничего не известно о вероятном ночном инциденте на улице Матусевича, 72.

В официальных источниках пока не комментировали инцидент.

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