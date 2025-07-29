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Индия стала крупнейшим экспортером смартфонов в США

  • 29.07.2025, 11:41
Индия стала крупнейшим экспортером смартфонов в США

Китай вытеснили на третью позицию.

Индия обогнала Китай и стала крупнейшим экспортером смартфонов в США, что отражает сдвиг в производственной цепочке поставок в сторону от Пекина на фоне неопределенности, вызванной тарифами. По данным Canalys, опубликованным в понедельник, 28 июля, во втором квартале на долю смартфонов, собранных в Индии, пришлось 44% импорта этих устройств в США, пишут «Детали».

Доля китайского экспорта смартфонов в США при этом сократилась до 25% в квартале, закончившемся в июне, с 61% годом ранее, показали данные Canalys. Доля Вьетнама в экспорте смартфонов в США также была выше, чем у Китая, и составила 30%.

По данным Canalys, резкий рост поставок из Индии был, в первую очередь, обусловлен ускоренным продвижением Apple в эту страну в период повышенной торговой неопределенности между США и Китаем.

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