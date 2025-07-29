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Ученые нашли динозавра, умевшего «чирикать»

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  • 29.07.2025, 12:54
Ученые нашли динозавра, умевшего «чирикать»

Его обнаружили в Китае.

Палеонтологи из Китая, США и Великобритании открыли ранее неизвестный вид динозавров. По их словам, пулаозавры (Pulaosaurus qinglong) могли издавать звуки, напоминающие щебетание современных птиц, пишет «Нож».

Ученые нашли окаменелость возрастом 163 миллиона лет в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая. Палеонтологическая находка сохранилась почти полностью, поэтому команда смогла детально описать параметры древнего животного. Как выяснилось, его тело имело длину около 72 сантиметров, а его горло походило на горло птиц.

Голосовой аппарат большинства современных рептилий устроен просто: он состоит из хрящей, поэтому ящерица, увы, едва ли сможет «петь». У птиц более сложный набор гибких голосовых органов, что позволяет им издавать необычные сложные звуки. Скорее всего, строение горла пулаозавра было чем-то средним.

Ученые предположили, что гортань Pulaosaurus qinglong была достаточно гибкой, чтобы он мог издавать трели и щебетать. Возможно, истоки пения птиц восходят к сотням миллионов лет назад.

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