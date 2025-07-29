Появилось видео падения беспилотника в Минске3
- 29.07.2025, 13:32
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Обломки повредили несколько машин.
Силовики опубликовали видео, как в Минске падает беспилотник. ЧП произошло ночью 29 июля во дворе дома №72 на улице Матусевича. По версии силовиком, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул без взрыва.
Обломки повредили несколько машин, но, к счастью, никто не пострадал.
Появилось видео падения беспилотника в Минске— Сharter97.org (@charter_97) July 29, 2025
В сети появилось видео, как в Минске падает беспилотник. Всё произошло ночью 29 июля во дворе дома №72 на улице Матусевича. По данным следствия, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул без взрыва.
Обломки… pic.twitter.com/C79UhScY86