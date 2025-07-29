Вслед за «Аэрофлотом» хакеры взломали две крупные аптечные сети Москвы 1 29.07.2025, 15:22

Ими владел замглавы думского комитета по охране здоровья.

В Москве и регионах остановили работу аптеки холдинга «Неофарм» — собственно «Неофарма» и «Столички», сообщается на сайтах компаний. Согласно сообщению «Столички», располагающей более чем 1000 точек в 80 городах в центральной России, на данный момент недоступны бронирование лекарств, а также «просмотр данных по программе лояльности».

«Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время», — заверили в компании.

Аптеки «Столички» закрыты по всей Москве из-за хакерского взлома, не работают кассы и системы учета, а работников отправили в отгул, сообщает Mash.

По данным канала, сбой рассчитывают устранить за один-два дня. В самой «Столичке» отметили, что аптеки не работают «по техническим причинам». Shot, который также назвал взлом причиной закрытия аптек, со ссылкой на представителей компании сообщает, что в сети ведутся «регламентные работы».

Аптеки «Столички» расположены в городах Центрального и Северо-западного федеральных округов, большинство — в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Туле, Костроме и Владимире.

Аналогичное сообщение размещено на сайте сети «Неофарм». По данным источника канала Readovka, аптеки также остановили работу из-за хакерской атаки на оборудование в Москве. Работников сети еще накануне отпустили на отгулы, утверждает канал. У «Неофарма» — свыше 110 аптек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Обеими аптечными сетями (99,99% долей) до июля 2022 года владел замглавы думского комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев, находящийся под международными санкциями из-за вторжения РФ в Украину. Затем эти активы были переданы закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Здравинвест», который можно использовать как инструмент для защиты актива от вторичных санкций, отмечал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Накануне хакеры из групп «Киберпартизаны» и Silent Crow произвели масштабный взлом систем «Аэрофлота», уничтожив 7000 серверов авиакомпании и вызвав новый коллапс в московских аэропортах. Генпрокуратура РФ подтвердила, что сбой в системах крупнейшего в РФ авиаперевозчика выл вызван хакерской атакой, и сообщила о возбуждении дела о неправомерном доступе к компьютерной информации (272 УК РФ). «Киберпартизаны» заявили, что система «Аэрофлота» работала на устаревшей Windows XP, а гендиректор компании Сергей Александровский не менял пароль с 2022 года.

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