Forbes: ИИ поможет вам найти работу 29.07.2025, 17:10

Следуйте подсказкам.

Поиск работы — утомительный и часто выматывающий процесс. Безликие массовые отклики редко приносят результат: каждая заявка требует индивидуального подхода. И здесь на помощь приходит генеративный ИИ — ChatGPT, Gemini, Claude и другие, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

ИИ не заменит вас в поиске работы, но может взять на себя рутинные и повторяющиеся задачи. Это позволит вам сосредоточиться на ключевом: стратегии и творческом подходе.

Что важно знать:

Не поручайте ИИ написание откликов. Работодатели легко распознают «роботизированные» письма. Лучше использовать ИИ для мозгового штурма, подбора навыков под требования вакансии и редактирования.

Анализируйте вакансии. ИИ может выделить ключевые слова и навыки, на которых стоит сделать акцент в резюме и сопроводительном письме.

Обновляйте резюме. Загружая новые версии в ИИ, вы позволяете ему адаптировать подход под разные должности, отрасли и уровень.

Выявляйте недочеты. ИИ хорошо находит упущенные моменты и помогает сократить лишнее.

Проверяйте все вручную. ИИ может «придумывать» факты — перепроверьте каждую заявку.

Можно использовать такие запросы:

«Проанализируй мое резюме и подскажи, как представить мои навыки для позиции (название должности)».

«Проанализируй это описание вакансии. Выдели ключевые требования и предложи слова для включения в резюме».

«Смоделируй собеседование на позицию (должность) в (компания). Проведи интервью и дай обратную связь».

ИИ не устроит вас на работу, но поможет пройти путь быстрее и увереннее. Главное — не забывайте показать, что вы не робот.

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