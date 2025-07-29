Forbes: ИИ поможет вам найти работу
- 29.07.2025, 17:10
Следуйте подсказкам.
Поиск работы — утомительный и часто выматывающий процесс. Безликие массовые отклики редко приносят результат: каждая заявка требует индивидуального подхода. И здесь на помощь приходит генеративный ИИ — ChatGPT, Gemini, Claude и другие, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
ИИ не заменит вас в поиске работы, но может взять на себя рутинные и повторяющиеся задачи. Это позволит вам сосредоточиться на ключевом: стратегии и творческом подходе.
Что важно знать:
Не поручайте ИИ написание откликов. Работодатели легко распознают «роботизированные» письма. Лучше использовать ИИ для мозгового штурма, подбора навыков под требования вакансии и редактирования.
Анализируйте вакансии. ИИ может выделить ключевые слова и навыки, на которых стоит сделать акцент в резюме и сопроводительном письме.
Обновляйте резюме. Загружая новые версии в ИИ, вы позволяете ему адаптировать подход под разные должности, отрасли и уровень.
Выявляйте недочеты. ИИ хорошо находит упущенные моменты и помогает сократить лишнее.
Проверяйте все вручную. ИИ может «придумывать» факты — перепроверьте каждую заявку.
Можно использовать такие запросы:
«Проанализируй мое резюме и подскажи, как представить мои навыки для позиции (название должности)».
«Проанализируй это описание вакансии. Выдели ключевые требования и предложи слова для включения в резюме».
«Смоделируй собеседование на позицию (должность) в (компания). Проведи интервью и дай обратную связь».
ИИ не устроит вас на работу, но поможет пройти путь быстрее и увереннее. Главное — не забывайте показать, что вы не робот.