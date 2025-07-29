Трамп: Ультиматум для России истечет через 10 дней 7 29.07.2025, 20:52

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Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

После этого США начнут вводить пошлины.

Дедлайн по урегулированию войны РФ в Украине истечет через 10 дней, начиная с 29 июля, заявил американский президент Дональд Трамп на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

«10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, но он [Путин] хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины. Может повлияет на них, а может и нет», — сказал Трамп.

Он также заявил, что «проделал отличную работу в пяти войнах». «Думаете, я за это что-то получу? Нет», — сказал президент США.

14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании войны с Украиной в течение 50 дней.

Однако накануне, 28 июля, Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском диктаторе Владимире Путине и сократил поставленный срок до 10–12 дней.

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