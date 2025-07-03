В Харцызске пылают арсеналы оккупантов 2 3.07.2025, 8:42

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ВСУ нанесли серию мощных ударов.

Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать арсеналы российской армии на временно оккупированных территориях.

В среду вечером украинские военные нанесли точные удары по складам с боеприпасами в захваченном Харцызске Донецкой области.

Соответствующие кадры опубликованы в местных пабликах, Z-каналы пишут о многочисленных прилетах и детонации боекомплекта, передает Dialog.UA.

В видеороликах продемонстрированы мощные взрывы и огромные языки пламени, поднимающиеся над пораженными объектами. Детонация продолжается и в эти минуты.

«На месте возник пожар, продолжаются вторичные детонации», – говорится в сообщениях. В Z-каналах появляется противоречивая информация о том, чем был нанесен удар: одни сообщают о ракетной атаке, другие – о налете беспилотников.

«Сейчас ракетами прилетело, и ничего не сбито. Не было там ракет. БПЛА были, и много», – пишут в комментариях. Пропагандисты жалуются, что российская ПВО не справляется с нагрузкой и не способна все закрыть.

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