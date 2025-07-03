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Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию

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  • 3.07.2025, 14:19
Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию

Американский миллиардер призвал сосредоточиться на Марсе.

Американский предприниматель Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на полетах на Марс. Соответствующее обращение было размещено на его странице в социальной сети X.

«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе», — рассказал он.

В 2024 году Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется не менее 1 миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за 20 лет.

17 марта 2025 года Маск заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие 5-7 лет.

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