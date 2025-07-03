Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию

Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию1
- 3.07.2025, 14:19
Американский миллиардер призвал сосредоточиться на Марсе.
Американский предприниматель Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на полетах на Марс. Соответствующее обращение было размещено на его странице в социальной сети X.
«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе», — рассказал он.
В 2024 году Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется не менее 1 миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за 20 лет.
17 марта 2025 года Маск заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие 5-7 лет.