Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию 1 3.07.2025, 14:19

Американский миллиардер призвал сосредоточиться на Марсе.

Американский предприниматель Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на полетах на Марс. Соответствующее обращение было размещено на его странице в социальной сети X.

«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе», — рассказал он.

В 2024 году Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется не менее 1 миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за 20 лет.

17 марта 2025 года Маск заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие 5-7 лет.

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