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Россия ударила кассетной баллистикой по Одессе: есть погибшие и раненые

  • 3.07.2025, 15:04
Россия ударила кассетной баллистикой по Одессе: есть погибшие и раненые

Прогремел взрыв в припортовой инфраструктуре города.

Днем в четверг, 3 июля, Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Одессе, убив и ранив людей, пишет unian.net.

В 13:48 по-минскому времени Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило в своем Telegram-канале об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма. Вскоре стало известно о скоростной цели в направлении Одессы, там прогремел взрыв.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире информационного телемарафона сообщил, что российские захватчики ударили кассетной баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре города.

В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

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