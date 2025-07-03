Россия ударила кассетной баллистикой по Одессе: есть погибшие и раненые
- 3.07.2025, 15:04
Прогремел взрыв в припортовой инфраструктуре города.
Днем в четверг, 3 июля, Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Одессе, убив и ранив людей, пишет unian.net.
В 13:48 по-минскому времени Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило в своем Telegram-канале об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма. Вскоре стало известно о скоростной цели в направлении Одессы, там прогремел взрыв.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире информационного телемарафона сообщил, что российские захватчики ударили кассетной баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре города.
В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.